Кроме того, он поставил под сомнение прозрачность зрительского голосования. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание El País.

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В этом году все было очень странно. Должна быть большая прозрачность в голосовании,

– отметил победитель Евровидения-2025. Он также выразил разочарование тем, что Израиль и дальше участвует в конкурсе несмотря на войну в Секторе Газа. Мне хотелось бы, чтобы в следующем году Евровидение состоялось в Вене и без Израиля. Но решение – за Европейским вещательным союзом. Мы, артисты, можем только выражать свое мнение,

– отметил певец.

Эта позиция JJ прозвучала на фоне других дискуссий среди европейских стран. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что участие Израиля в Евровидении является примером двойных стандартов, поскольку Россию исключили из конкурса в 2022 году из-за войны в Украине. Испанский вещатель RTE уже объявил о намерении обратиться в Европейский вещательный союз с требованием аудита телеголосования.

Критика также прозвучала со стороны представителя Хорватии Марка Бошняка. Он назвал участие Израиля неприемлемым и обвинил страну в геноциде. Кроме того, он высказался об участии Украины, отметив, что страны, которые участвуют в вооруженных конфликтах, усложняют атмосферу на конкурсе, поэтому Евровидение становится очень политизированным.

Напомним, Израиль на Евровидении-2025 получил 60 баллов от жюри и 297 – от зрителей, заняв второе место, тогда как Украина – на 9 месте.

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