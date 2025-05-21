Они это связывают с военными действиями в обеих странах. На эти упреки отреагировал украинский телеведущий Тимур Мирошниченко. Сообщает Show 24 со ссылкой на "ЖВЛ".

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Тимур Мирошниченко считает, что претензии испанцев – неуместны.

Мы с удовольствием можем эту "привилегию" (войну – 24 Канал) передать им. От себя могу добавить, что, возможно, все же надо более тщательно готовиться к конкурсу, а не отправлять кого угодно,

– саркастически отметил телеведущий и добавил, что, вероятно, Испания устала занимать последние позиции на Евровидении.

В то же время шоумен отметил, что такие выступления испанского и других вещателей могут повлиять на изменения голосования во время Евровидения.

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Испанская делегация считает, что "на телеголосование влияют нынешние вооруженные конфликты, из-за чего конкурс может потерять свою культурную сущность".

Так, в результате войны с Россией немало граждан Украины переехали за границу, где имеют номера телефонов иностранных операторов, что позволяет им голосовать за представителя своей Родины.

Напомним, в этом году украинская группа Ziferblat получила 60 баллов от жюри и 158 баллов от зрителей. Представители Украины заняли девятое место на песенном конкурсе.

Испанию на Евровидении-2025 представляла исполнительница Melody. Она заняла 24 место из 26 на песенном конкурсе.

В то же время на Евровидении-2025 победила Австрия.