Вони це пов'язують з воєнними подіями в обох країнах. На ці закиди відреагував український телеведучий Тімур Мірошниченко. Повідомляє Show 24 з посиланням на "ЖВЛ".

Важливо 23 травня – День Героїв України: які українські зірки отримали найвищу державну нагороду

Тімур Мірошниченко вважає, що претензії іспанців – недоречні.

Ми із задоволенням можемо цей "привілей"(війну – 24 Канал) передати їм. Від себе можу додати, що, можливо, все ж таки треба більш ретельно готуватися до конкурсу, а не відправляти кого завгодно,

– саркастично зазначив телеведучий і додав, що, ймовірно, Іспанія втомилася займати останні позиції на Євробаченні.

Водночас шоумен зауважив, що такі виступити іспанського та інших мовників можуть вплинути на зміни в голосуванні під час Євробачення.

"Сніданок з 1+1": дивіться відео онлайн

Чим саме не задоволені в Іспанії після Євробачення-2025

Іспанська делегація вважає, що "на телеголосування впливають нинішні збройні конфлікти, через що конкурс може втратити свою культурну сутність".

Так, внаслідок воєн чимало громадян України переїхали за кордон, де мають номери телефонів іноземних операторів, що дозволяє їм голосувати за представника своєї Батьківщини.

Нагадаємо, цьогоріч український гурт Ziferblat отримав 60 балів від журі та 158 балів від глядачів. Представники України посіли дев'яте місце на пісенному конкурсі.

Іспанію на Євробаченні-2025 представляла виконавиця Melody. Вона посіла 24 місце з 26 на пісенному конкурсі.

Водночас на Євробаченні-2025 перемогла Австрія.