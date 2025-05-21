Можливо, не всім відомо, що День Героїв було засновано ОУН ще у далекому 1941 році, щоб вшанувати пам'ять Євгена Коновальця. Пізніше почали вшановувати всіх, хто боровся і бореться за Україну. У цей список входять не тільки військові, які кожного дня віддають свої життя за нашу країну на полі бою, а й ті, хто намагався словом, музикою чи віршем допомогти відстояти українську культуру, свободу слова та право на вільне життя.

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За такий внесок, військові, митці, поети, музиканти чи громадські діячі отримують звання Героя України. На жаль, комусь надають звання Героя посмертно, пише Show24.

Ігор Поклад

Український композитор вніс у нашу культуру неабиякий цінний внесок. Він є автором музики до десятків мюзиклів й оперет. Наприклад, Поклад працював над продовженням музичної п'єси "Весілля у Малинівці", писав музику до мультиплікаційних стрічок і кіно: "Енеїда", "Як козаки наречених визволяли", "Балаган", "Обітниця", "Як козаки у хокей грали" та багато інших.

За таку діяльність Володимир Зеленський у 2021 році вручив композитору державну нагороду Героя України.

Володимир Зеленський надав Ігорю Покладу звання Героя України / Фото Офісу Президента України

А чи знали ви, що Ігор Поклад опинився під російською окупацією без світла, газу та води.

Василь Зінкевич

Модельєр, співак і танцівник – це далеко не всі таланти Зінкевича, про які могли не знати. Його називають "найзагадковішою" персоною українського шоубізнесу, адже чоловік ніколи не славився бажанням давати інтерв'ю чи виносити у публічний простір особисте життя.

Лиш чого вартий виступ у Москві Зінкевича, Яремчука й Івасюка, які заспівали "Червону руту". Свого часу артист був найпопулярнішим в Україні. У 2009 році Віктор Ющенко вручив Василю Зінкевичу нагороду Героя України.

Віктор Ющенко вручає Василю Зінкевичу Державну нагороду / Фото пресслужби президента

Андрій Кузьменко (Скрябін)

У 2020 році, у день народження Андрія Кузьменка, президент нагородив музиканта званням Героя України (посмертно).

Сьогодні (17 серпня) я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України. Ми завжди пам'ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей,

– написав Зеленський.

Володимир Івасюк

Віктор Ющенко підписав указ про надання Володимиру Івасюку звання Героя України з врученням ордена Держави (посмертно) "за самовіддану службу Україні у сфері національної музичної культури й створення найкращих зразків пісенної творчості".

Попри те, що життя композитора обірвалось надто рано, він встиг створити пісні, які сьогодні вважають цінним культурним спадком.

Дмитро Гнатюк

Видатний оперний співак і режисер у 2005 році отримав звання Героя України "за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, збагачення національної скарбниці оперного та народного пісенного мистецтва, багаторічну плідну творчу і громадсько-політичну діяльність".

Гнатюк нагороджений низкою інших державних нагород, однак ця – мабуть, найцінніша. На жаль, у 2016 році життя оперного співака обірвалось.

Дмитро Гнатюк / Фото Михайла Марківа

Назарій Яремчук

У зовсім молодому віці український співак захворів на рак шлунку. Ця страшна недуга забрала артиста за два роки. Та попри трагічний фінал, пам'ять про Яремчука продовжує жити, а його творчий спадок став натхненням для сучасних артистів.

У 2021 році Назарію Яремчуку надали звання Героя України (посмертно).

Іван Дзюба

Іван Дзюба – літературознавець, дисидент і другий міністр культури України. У 2017 році він написав книгу про Сергія Жадана, де дослідив його творчість.

У 2001 році видатного діяча було нагороджено відзнакою – Герой України. На жаль, Дзюба помер за два дні до початку повномасштабного вторгнення.

Юрій Рибчинський

Поет-пісняр у 2020 році на День Незалежності отримав з рук Володимира Зеленського нагороду Героя України. Днями народному артисту виповниться 80 років.

Юрій Рибчинський отримав нагороду Героя України / Фото Офісу президента

Василь Стус

Більшу частину свого життя поет провів за ґратами. Його адвокат, Віктор Медведчук, настільки "постарався" для свого підзахисного, що той отримав 10 років в'язниці та 5 років заслання. На жаль, Стус був вбитий радянською системою.

У 2005 році Василеві посмертно надали звання Героя України з відзначенням ордена Держави.

У 2005 році звання Героя Україні хотіли надати й Ліні Костенко, але вона відмовилась фразою, яка стала крилатою: "Політичної біжутерії не ношу!"