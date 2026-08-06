Анонс колекції з'явився на інстаграм-сторінці GUNIA Project. Паралельно бренд представив масштабний фотопроєкт "Абетка", у якому кожна літера алфавіту отримала своє візуальне втілення через образи відомих українців. Найбільше уваги привернула участь Ліни Костенко.

96-річна поетеса, яка рідко з'являється на публіці, постала перед камерою у синьому блискучому піджаку з яскравим візерунком та зі світлим макіяжем.

Ліна Костенко взяла участь у фотопроєкті "Абетка" / фото – пресслужба Gunia Project

Крім Ліни Костенко до фотопроєкту долучився ще 31 учасник. Усі вони представляють різні покоління, професії та сфери діяльності. Серед героїв – Василь Байдак, Джамала, Кажанна, Ярема Малущук та інші

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Відомо, що над цією серією портретів працювали фотограф Стефан Лісовський та артдиректорка Марта Бертман. За їхнім задумом, усі герої разом формують образ сучасної України.

Ці портрети не претендують на вичерпність. Це радше фрагмент живої картини сучасної України – спроба зафіксувати людей, чиї ідеї, праця й особиста позиція визначають її сьогодення. Кожен із них є окремою історією, а разом вони складають своєрідну абетку часу – відкриту, незавершену й таку, що продовжує писатися,

– поділилися автори фотопроєкту.

До речі, попри поважний вік, Ліна Костенко й далі активно займається творчістю. У травні вона презентувала нову збірку віршів "Вітер з Марса", а також розповідала про роботу над історичним романом про добу Гетьманщини.

І участь у фотопроєкті "Абетка" – не перший випадок, коли письменниця долучається до проєктів модної індустрії. Раніше Ліна Василівна стала почесною амбасадоркою бренду GASANOVA. Дизайнерка Ельвіра Гасанова розповідала, як вмовила поетесу на співпрацю.