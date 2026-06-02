Дизайнерка Ельвіра Гасанова розповіла про деталі та враження від цієї співпраці в інтерв'ю Суспільне Культура. Вона зазначила, що тут спрацювали не перемовини, а щирість і повага.

Ліна Василівна – це людина, яка дуже тонко відчуває фальш, гучність заради гучності чи співпраці "для заголовків". Тому для мене найважливішим було не зайти з позиції бренду чи моди, а з позиції великої поваги до масштабу її особистості та значення для української культури,

– зауважила дизайнерка.

Ельвіра Гасанова додала, що для неї робота з Ліною Костенко – це не той момент, коли йдеться про успішний випадок або "піар". Вона сприймає Ліну Василівну як частину культурного коду країни, тому можливість "хоча б доторкнутися" до нього – для Гасанової вже велика честь.

Також, на думку дизайнерки, могло спрацювати й те, що українська мода також є частиною культури, а не лише індустрією.

"Коли є спільні цінності, повага до України, до культури, до сенсів – тоді народжуються такі, здавалося б, "неможливі" співпраці", – поділилась Ельвіра Гасанова.

Ліна Костенко в образі від GASANOVA: відео

Як сьогодні живе Ліна Костенко?

У жовтні 2025 року Ліна Василівна стала почесною амбасадоркою бренду GASANOVA. Ельвіра Гасанова опублікувала відео, на якому читає свій твір "Між іншим". У ролику поетеса у чорному тренчі від GASANOVA.

У травні 2026 Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову збірку віршів. Книжка називається "Вітер з Марса".

Також відомо, що Ліна Василівна працює над історичним романом, події якого розгортаються в час Гетьманщини.