Акторка серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Малевич" опублікувала ніжну фотосесію з животиком на своїй сторінці в інстаграмі. Також в інтерв'ю OBOZ.UA вона поділилася деталями.

Христина Корчинська поділилася ніжними фото з чоловіком. Новина про її вагітність стала для багатьох несподіванкою. Цікаво, що пара вже знає стать дитини.

Чесно кажучи, для нас взагалі не мало значення: хлопчика чи дівчинку чекаємо. Це наша перша дитина, тому головне, щоб усе було добре,

– поділилась акторка.

Христина зізналась, що не вагалась зі своїм рішенням. На її думку, ідеального моменту для народження дитини немає. До того ж вони з чоловіком свідомо йшли до батьківства.

"Ми намагалися продумати, коли для цього буде найкращий момент: між прем'єрами, гастролями, активними робочими періодами. Тож усе сталося саме тоді, коли мало статися. Для нас це була дуже радісна й очікувана подія, але не сюрприз", – поділилась Корчинська.



Христина Корчинська з чоловіком / Фото з інстаграму Христини Корчинської

Що відомо про Христину Корчинську?

Христина Корчинська (до шлюбу – Федорак) народилась у Коломиї. Здобула вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно й телебаченні імені Карпенка-Карого. Спершу працювала в театрі "Золоті Ворота", з 2018 – у Київському національному театрі імені Івана Франка.

Христина вийшла заміж влітку 2024 року та офіційно змінила прізвище. Її обранець – Яніс Корчинський, засновник проєкту "Сьорб", що популяризує органічні китайські чаї.

Христина Корчинська – зірка багатьох українських фільмів та серіалів: "Спіймати Кайдаша", "Гуцулка Ксеня", "Перевізниця" та "Малевич", а також виконавиця головної ролі у виставі "Конотопська відьма".