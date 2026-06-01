Обряд хрещення відбувся у неділю, 31 травня. Аліна Гросу опублікувала допис про важливий день на своїй інстаграм-сторінці.

На хрещення Аліна одягнула молочну сукню з корсетом та синьо-чорною вишивкою. Також на фото видно її чоловіка, але зірка так і не показує обличчя повністю.

Цікаво, що це особливий день не тільки для Аліни Гросу, але й для Ірини Білик, яка стала хрещеною мамою Марка-Ґабріеля. Раніше артистку часто називали "хрещеною мамою" Аліни в шоубізнесі. Тепер же це звання стало реальністю.

Мене завжди тішило, що між нами склалися такі теплі, родинні стосунки, сповнені довіри, підтримки та любові. І ось сьогодні це символічне звання стало реальністю — я мала честь стати хрещеною мамою чудового синочка Аліни. Для мене це велика радість, відповідальність і благословення,

Ірина Білик та Аліна Гросу / Фото з інстаграму Аліни Гросу

Гросу зізналась, що дуже рада тому, як хрестини сина зібрали за столом всю її сім'ю та близьких друзів.

"Для мене це був день, сповнений любові, тепла та вдячності. Ми так рідко маємо можливість зупинитися та побути разом, тому ці моменти назавжди залишаться у моєму серці", – поділилась співачка.

Аліна Гросу стала мамою: що відомо?

Співачка повідомила, що вийшла заміж, у квітні 2024 року. Насправді це сталося 19 травня 2022 року. Ймовірно, чоловіком артистки є російський актор Роман Полянський. Однак сама Аліна Гросу ніяк не реагує на чутки та приховує обличчя обранця.

У січні цього року Аліна Гросу повідомила, що вагітна первістком. Вже через кілька місяців співачка оголосила, що вперше стала мамою. Зірка народжувала в Україні.

Сина вирішили назвати Марк-Ґабріель. Зіркові батьки обрали подвійне ім'я, адже це популярна практика в багатьох країнах.