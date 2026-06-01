Обряд крещения состоялся в воскресенье, 31 мая. Алина Гросу опубликовала сообщение о важном дне на своей инстаграм-странице.

На крещение Алина надела молочное платье с корсетом и сине-черной вышивкой. Также на фото видно ее мужа, но звезда так и не показывает лицо полностью.

Интересно, что это особый день не только для Алины Гросу, но и для Ирины Билык, которая стала крестной мамой Марка-Габриэля. Ранее артистку часто называли "крестной мамой" Алины в шоубизнесе. Теперь же это звание стало реальностью.

Меня всегда радовало, что между нами сложились такие теплые, семейные отношения, полны доверия, поддержки и любви. И вот сегодня это символическое звание стало реальностью - я имела честь стать крестной мамой замечательного сыночка Алины. Для меня это большая радость, ответственность и благословение,

– поделилась Ирина Билык.



Ирина Билык и Алина Гросу / Фото из инстаграма Алины Гросу

Гросу призналась, что очень рада тому, как крестины сына собрали за столом всю ее семью и близких друзей.

"Для меня это был день, полон любви, тепла и благодарности. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце", – поделилась певица.

Алина Гросу стала мамой: что известно?

Певица сообщила, что вышла замуж, в апреле 2024 года. На самом деле это произошло 19 мая 2022 года. Вероятно, мужем артистки является российский актер Роман Полянский. Однако сама Алина Гросу никак не реагирует на слухи и скрывает лицо избранника.

В январе этого года Алина Гросу сообщила, что беременна первенцем. Уже через несколько месяцев певица объявила, что впервые стала мамой. Звезда рожала в Украине.

Сына решили назвать Марк-Габриэль. Звездные родители выбрали двойное имя, ведь это популярная практика во многих странах.