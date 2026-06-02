Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

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Соня Кошкина также заметила, что чин крещения совершил гражданин России, митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ МП – Мелетий Егоренко, против которого Владимир Зеленский ввел санкции в 2022 году.

Ясно, ребенок ни в чем не виноват. Но вопрос для взрослых. Что должно быть в голове у взрослых украинцев, которые на пятый год полномасштабного вторжения крестят ребенка не просто у московского попа, а одного из главных проводников "русского мира"?,

– подчеркнула журналистка.

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Известно, что крестной матерью Марка-Габриэля стала Ирина Билык. Кошкина спросила у певицы, все ли у нее хорошо "с критичностью восприятия действительности".

Крестить ребенка в московской церкви у гражданина России – частный выбор каждого. Странно лишь, когда это показывается как норма. И популяризируется соцсетями. Мол, вот мы, публичные люди, имеем влияние на массы своим авторитетом, и, вы знаете, на пятый год большой войны для нас "какая разница". Будьте как мы!,

– добавила Кошкина.

В комментарии изданию "Телеграф" представительница Алины Гросу заявила, что решение окрестить Марка-Габриэля именно в этом соборе было связано прежде всего с семейной традицией. Она отметила, что 30 лет назад там крестили певицу, а впоследствии ее младшего брата, двоюродных родственников и их детей.

Для семьи это семейная традиция, поэтому было принято решение крестить Марка именно в этом храме. Это решение было связано прежде всего с семейной историей и самим местом, а не с конкретным священнослужителем,

– прокомментировала скандал представитель Гросу.

Пиарщица певицы также утверждает, что та не была осведомлена с информацией, которую Соня Кошкина рассказала о митрополите Мелетии.

Стоит понимать, что далеко не каждый человек подробно ориентируется в церковных вопросах, юрисдикциях или биографиях священнослужителей. Большинство людей руководствуются собственной верой, семейными традициями и обычаями,

– заявила она.

Представительница Гросу не понимает, почему храм продолжает функционировать в нынешнем статусе, если к его деятельности или его представителям "существуют настолько серьезные замечания". По словам пиарщицы артистки, "этот вопрос стоит адресовать компетентным органам и ответственным структурам".

Алина Гросу с Ириной Билык и сыном / Фото из инстаграма певицы

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