Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Ірина Білик стала хрещеною мамою сина Аліни Гросу: чарівні фото з таїнства

Соня Кошкіна також помітила, що чин хрещення звершив громадянин Росії, митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ МП – Мелетій Єгоренко, проти якого Володимир Зеленський запровадив санкції у 2022 році.

Ясно, дитина ні в чому не винна. Але питання для дорослих. Що має бути в голові в дорослих українців, які на п'ятий рік повномасштабного вторгнення хрестять дитину не просто у московського попа, а одного з головних провідників "руського міра"?,
– наголосила журналістка.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Відомо, що хрещеною матір'ю Марка-Ґабріеля стала Ірина Білик. Кошкіна запитала у співачки, чи все у неї добре "з критичністю сприйняття дійсності".

Охрестити дитину в московській церкві у громадянина Росії – приватний вибір кожного. Дивно лише, коли це показується як норма. І популяризується соцмережами. Мовляв, от ми, публічні люди, маємо вплив на маси своїм авторитетом, і, ви знаєте, на п'ятий рік великої війни для нас "какая разніца". Будьте як ми!,
– додала Кошкіна.

У коментарі виданню "Телеграф" представниця Аліни Гросу заявила, що рішення похрестили Марка-Ґабріеля саме в цьому соборі було пов'язане насамперед із сімейною традицією. Вона зазначила, що 30 років тому там хрестили співачку, а згодом її молодшого брата, двоюрідних родичів та їхніх дітей.

Для родини це сімейна традиція, тому було ухвалено рішення хрестити Марка саме в цьому храмі. Це рішення було пов'язане насамперед із сімейною історією та самим місцем, а не з конкретним священнослужителем,
– прокоментувала скандал представниця Гросу.

Піарниця співачки також стверджує, що та не була обізнана з інформацією, яку Соня Кошкіна розповіла про митрополита Мелетія.

Варто розуміти, що далеко не кожна людина детально орієнтується в церковних питаннях, юрисдикціях чи біографіях священнослужителів. Більшість людей керуються власною вірою, сімейними традиціями та звичаями,
– заявила вона.

Представниця Гросу не розуміє, чому храм продовжує функціонувати у нинішньому статусі, якщо до його діяльності або його представників "існують настільки серйозні зауваження". За словами піарниці артистки, "це питання варто адресувати компетентним органам та відповідальним структурам".

Аліна Гросу похрестила синаАліна Гросу з Іриною Білик та сином / Фото з інстаграму співачки

Чи перейшов Свято-Духівський кафедральний собор до ПЦУ?

  • Свято-Духівський кафедральний собор називають головним храмом Буковини. У лютому 2025 року громада проголосувала за перехід храму до ПЦУ, але представники УПЦ не визнали цього рішення.
  • У 2026 році Чернівецький господарський суд зобов'язав парафію УПЦ передати собор у розпорядження парафії ПЦУ, проте релігійна громада УПЦ повідомила, що готує апеляцію до суду.