Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми Ірина Білик стала хрещеною мамою сина Аліни Гросу: чарівні фото з таїнства
Соня Кошкіна також помітила, що чин хрещення звершив громадянин Росії, митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ МП – Мелетій Єгоренко, проти якого Володимир Зеленський запровадив санкції у 2022 році.
Ясно, дитина ні в чому не винна. Але питання для дорослих. Що має бути в голові в дорослих українців, які на п'ятий рік повномасштабного вторгнення хрестять дитину не просто у московського попа, а одного з головних провідників "руського міра"?,
– наголосила журналістка.
Відомо, що хрещеною матір'ю Марка-Ґабріеля стала Ірина Білик. Кошкіна запитала у співачки, чи все у неї добре "з критичністю сприйняття дійсності".
Охрестити дитину в московській церкві у громадянина Росії – приватний вибір кожного. Дивно лише, коли це показується як норма. І популяризується соцмережами. Мовляв, от ми, публічні люди, маємо вплив на маси своїм авторитетом, і, ви знаєте, на п'ятий рік великої війни для нас "какая разніца". Будьте як ми!,
– додала Кошкіна.
У коментарі виданню "Телеграф" представниця Аліни Гросу заявила, що рішення похрестили Марка-Ґабріеля саме в цьому соборі було пов'язане насамперед із сімейною традицією. Вона зазначила, що 30 років тому там хрестили співачку, а згодом її молодшого брата, двоюрідних родичів та їхніх дітей.
Для родини це сімейна традиція, тому було ухвалено рішення хрестити Марка саме в цьому храмі. Це рішення було пов'язане насамперед із сімейною історією та самим місцем, а не з конкретним священнослужителем,
– прокоментувала скандал представниця Гросу.
Піарниця співачки також стверджує, що та не була обізнана з інформацією, яку Соня Кошкіна розповіла про митрополита Мелетія.
Варто розуміти, що далеко не кожна людина детально орієнтується в церковних питаннях, юрисдикціях чи біографіях священнослужителів. Більшість людей керуються власною вірою, сімейними традиціями та звичаями,
– заявила вона.
Представниця Гросу не розуміє, чому храм продовжує функціонувати у нинішньому статусі, якщо до його діяльності або його представників "існують настільки серйозні зауваження". За словами піарниці артистки, "це питання варто адресувати компетентним органам та відповідальним структурам".
Аліна Гросу з Іриною Білик та сином / Фото з інстаграму співачки
Чи перейшов Свято-Духівський кафедральний собор до ПЦУ?
- Свято-Духівський кафедральний собор називають головним храмом Буковини. У лютому 2025 року громада проголосувала за перехід храму до ПЦУ, але представники УПЦ не визнали цього рішення.
- У 2026 році Чернівецький господарський суд зобов'язав парафію УПЦ передати собор у розпорядження парафії ПЦУ, проте релігійна громада УПЦ повідомила, що готує апеляцію до суду.