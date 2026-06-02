Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Ірина Білик стала хрещеною мамою сина Аліни Гросу: чарівні фото з таїнства

Соня Кошкіна також помітила, що чин хрещення звершив громадянин Росії, митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ МП – Мелетій Єгоренко, проти якого Володимир Зеленський запровадив санкції у 2022 році.

Ясно, дитина ні в чому не винна. Але питання для дорослих. Що має бути в голові в дорослих українців, які на п'ятий рік повномасштабного вторгнення хрестять дитину не просто у московського попа, а одного з головних провідників "руського міра"?,

– наголосила журналістка.

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Відомо, що хрещеною матір'ю Марка-Ґабріеля стала Ірина Білик. Кошкіна запитала у співачки, чи все у неї добре "з критичністю сприйняття дійсності".

Охрестити дитину в московській церкві у громадянина Росії – приватний вибір кожного. Дивно лише, коли це показується як норма. І популяризується соцмережами. Мовляв, от ми, публічні люди, маємо вплив на маси своїм авторитетом, і, ви знаєте, на п'ятий рік великої війни для нас "какая разніца". Будьте як ми!,

– додала Кошкіна.

У коментарі виданню "Телеграф" представниця Аліни Гросу заявила, що рішення похрестили Марка-Ґабріеля саме в цьому соборі було пов'язане насамперед із сімейною традицією. Вона зазначила, що 30 років тому там хрестили співачку, а згодом її молодшого брата, двоюрідних родичів та їхніх дітей.

Для родини це сімейна традиція, тому було ухвалено рішення хрестити Марка саме в цьому храмі. Це рішення було пов'язане насамперед із сімейною історією та самим місцем, а не з конкретним священнослужителем,

– прокоментувала скандал представниця Гросу.

Піарниця співачки також стверджує, що та не була обізнана з інформацією, яку Соня Кошкіна розповіла про митрополита Мелетія.

Варто розуміти, що далеко не кожна людина детально орієнтується в церковних питаннях, юрисдикціях чи біографіях священнослужителів. Більшість людей керуються власною вірою, сімейними традиціями та звичаями,

– заявила вона.

Представниця Гросу не розуміє, чому храм продовжує функціонувати у нинішньому статусі, якщо до його діяльності або його представників "існують настільки серйозні зауваження". За словами піарниці артистки, "це питання варто адресувати компетентним органам та відповідальним структурам".

Аліна Гросу з Іриною Білик та сином / Фото з інстаграму співачки

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