Актриса сериала "Поймать Кайдаша" и фильма "Малевич" опубликовала нежную фотосессию с животиком на своей странице в инстаграме. Также в интервью OBOZ.UA она поделилась деталями.

Кристина Корчинская поделилась нежными фото с мужем. Новость о ее беременности стала для многих неожиданностью. Интересно, что пара уже знает пол ребенка.

Честно говоря, для нас вообще не имело значения: мальчика или девочку ждем. Это наш первый ребенок, поэтому главное, чтобы все было хорошо,

– поделилась актриса.

Кристина призналась, что не колебалась со своим решением. По ее мнению, идеального момента для рождения ребенка нет. К тому же они с мужем сознательно шли к отцовству.

"Мы пытались продумать, когда для этого будет лучший момент: между премьерами, гастролями, активными рабочими периодами. Поэтому все произошло именно тогда, когда должно было произойти. Для нас это было очень радостное и ожидаемое событие, но не сюрприз", – поделилась Корчинская.



Кристина Корчинская с мужем / Фото из инстаграма Кристины Корчинской

Что известно о Кристине Корчинской?

Кристина Корчинская (до брака – Федорак) родилась в Коломые. Получила высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидении имени Карпенко-Карого. Сначала работала в театре "Золотые Ворота", с 2018 – в Киевском национальном театре имени Ивана Франко.

Кристина вышла замуж летом 2024 года и официально сменила фамилию. Ее избранник – Янис Корчинский, основатель проекта "Сьорб", популяризирующий органические китайские чаи.

Кристина Корчинская – звезда многих украинских фильмов и сериалов: "Поймать Кайдаша", "Гуцулка Ксения", "Перевозчица" и "Малевич", а также исполнительница главной роли в спектакле "Конотопская ведьма".