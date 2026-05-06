Про це видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" повідомило на своїй сторінці в інстаграмі.

Презентація нової збірки віршів "Вітер з Марса" відбулася 5 травня у Фундації Ліни Костенко. Серед присутніх були директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович, донька поетеси-шістдесятниці Оксана Пахльовська, телеведуча Марічка Падалко, письменник та військовослужбовець Іларіон Павлюк.

Презентація книги Ліни Костенко / Фотограф Юрій Либенський

Книга "Вітер з Марса" вже у продажі. На сайті "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" зазначається, що у ній зібрані нові та досі не друковані вірші Ліни Костенко, що охоплюють період від початку Незалежності до сьогодення.

З ра­ні­ше опублікованого – розділ "Коротко – як діаг­ноз" та окремі вірші переважно з воєн­ного циклу. У цій книзі в неповторному емоційному синтезі пере­тинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні скану­вання політичних реалій і ностальгійні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного вар­варства, а як глобальна загроза планеті,

– йдеться в описі.

Збірка "Вітер з Марса" / Фото з сайту "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ"

Як пише "Еспресо", поетеса розповіла, що "надихнулась назвою, почувши звук вітру з Марсу, який навіював на неї страх перед настанням чогось зловісного".

Крім того, Ліна Василівна зізналась, що хотіла б відвідати військових на фронті, заохочувала молодих поетів та поетес більше писати, особливо антивоєнної літератури, а також закликала підтримувати молоде покоління письменників і не допускати "нездорової атмосфери", щоб дати їм реалізуватися.

