Про це видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" повідомило на своїй сторінці в інстаграмі.
Презентація нової збірки віршів "Вітер з Марса" відбулася 5 травня у Фундації Ліни Костенко. Серед присутніх були директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович, донька поетеси-шістдесятниці Оксана Пахльовська, телеведуча Марічка Падалко, письменник та військовослужбовець Іларіон Павлюк.
Презентація книги Ліни Костенко / Фотограф Юрій Либенський
Книга "Вітер з Марса" вже у продажі. На сайті "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" зазначається, що у ній зібрані нові та досі не друковані вірші Ліни Костенко, що охоплюють період від початку Незалежності до сьогодення.
З раніше опублікованого – розділ "Коротко – як діагноз" та окремі вірші переважно з воєнного циклу. У цій книзі в неповторному емоційному синтезі перетинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні сканування політичних реалій і ностальгійні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного варварства, а як глобальна загроза планеті,
– йдеться в описі.
Збірка "Вітер з Марса" / Фото з сайту "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ"
Як пише "Еспресо", поетеса розповіла, що "надихнулась назвою, почувши звук вітру з Марсу, який навіював на неї страх перед настанням чогось зловісного".
Крім того, Ліна Василівна зізналась, що хотіла б відвідати військових на фронті, заохочувала молодих поетів та поетес більше писати, особливо антивоєнної літератури, а також закликала підтримувати молоде покоління письменників і не допускати "нездорової атмосфери", щоб дати їм реалізуватися.
Нагадаємо, що 19 березня Ліні Костенко виповнилося 96 років.
Поетеса відсвяткувала день народження у компанії співачки Джамали, акторки Ади Роговцевої, письменника Сергія Жадана, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та інших.
Гості прийшли з подарунками, вони спілкувалися, фотографувалися та виголошували тости.