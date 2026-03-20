Фото зі святкування у фейсбуці опублікував народний депутат Микола Княжицький.
На святкову вечерю, яку організували Ліна Костенко разом із донькою Оксаною Пахловською, завітали чимало знаних гостей. Серед них – літературознавець і політик Микола Жулинський, співачка Джамала, акторка Ада Роговцева, журналістка Лариса Івшина. Також були міністр закордонних справ Андрій Сибіга, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук, колишній міністр культури Євген Нищук, засновник видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович і журналіст Віталій Портников. Гості спілкувалися, виголошували тости, фотографувалися та дарували подарунки іменинниці.
Святкування 96-річчя Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Миколи Княжицького
Як сьогодні живе Ліна Костенко?
- У жовтні 2025 року письменниця стала амбасадоркою бренду GASANOVA.
- Попри поважний вік, Ліна Костенко продовжує активно працювати. Зараз вона створює історичний роман, події якого розгортаються в добу Гетьманщини.
- До її дня народження видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" повідомило про вихід нової поетичної збірки під назвою "Вітер з Марса". Книжка має з'явитися у другій половині квітня. Також у соцмережах видавництва вже показали її обкладинку.