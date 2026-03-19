З нагоди ювілею відомої поетеси посол України у Великій Британії Валерій Залужний прочитав один із її відомих віршів. Відео з декламуванням він опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.

До теми Ліні Костенко – 96: пісні на вірші письменниці, які пробирають до мурах

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України зачитав вірш "Життя іде і все без коректур", написаний Ліною Костенко приблизно у 1970-х роках:

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Під відео Валерій Залужний додав: "Многая літа, пані Ліно!".

До речі, в травні 2024 року Ліна Костенко та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримали звання Почесного громадянина Києва. Віталій Кличко вручив їм відзнаки вдома у Ліни Василівни.

Коротко про життя та творчість Ліни Костенко