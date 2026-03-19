По случаю юбилея известной поэтессы посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прочитал одно из ее известных стихотворений. Видео с декламированием он опубликовал на своей странице в фейсбуке.
Бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины зачитал стихотворение "Життя іде і все без коректур", написанное Линой Костенко примерно в 1970-х годах:
Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, – час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.
Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш – то уже навіки.
Под видео Валерий Залужный добавил: "Многая лета, госпожа Лина!".
Кстати, в мае 2024 года Лина Костенко и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получили звание Почетного гражданина Киева. Виталий Кличко вручил им награды дома у Лины Васильевны.
Коротко о жизни и творчестве Лины Костенко
- Будущая поэтесса родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве, впоследствии с семьей переехала в Киев. Она – одна из самых известных украинских поэтесс, представительница поколения шестидесятников и активная участница диссидентского движения.
- Является автором знаковых произведений украинской литературы, в частности "Маруся Чурай" и "Берестечко", а также "Записки украинского самашедшог".
- За свое творчество получила престижные награды, среди которых Шевченковская премия, и была номинирована на Нобелевскую премию.
- Имеет двоих детей: дочь Оксану Пахлевскую и сына Василия Цвиркунова-младшего.