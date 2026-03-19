Музыканты довольно часто для своего творчества используют стихи поэтов, чтобы подарить словам на бумаге вторую жизнь. Поэтому в день рождения Лины Костенко 24 Канал вспомнит лучшие песни, которые положены на ее стихи.
Jamala – "Неандертальці"
Исполнительница мечтала записать песню именно на это стихотворение поэтессы. Лина Костенко дала разрешение Джамале на порыв творчества и трек вошел в ее альбом "Подих".
Артем Пивоваров – "Валторна"
Песня вышла в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты". За основу песни "Валторна" было взято стихотворение писательницы "Відмикаю світанок скрипичным ключом".
Ранее Пивоваров рассказывал, что очень волновался за результат, ведь Костенко довольно придирчива к использованию ее творчества.
Отдельное спасибо Лине Костенко и ее команде за то, что доверились мне, позволив положить стихотворение невероятной поэтессы на музыку. Большое количество людей вложило душу и любовь в эту работу. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Валторны", вы почувствуете это, получите удовольствие и будете возвращаться к этой чрезвычайной музыкальной истории снова и снова,
– комментировал певец.
Оксана Муха – "Вечірнє сонце"
Над реализацией этой песни работало несколько человек. Сначала Лина Васильевна дала артистке разрешение, тогда Лилия Кобильник взялась за мелодию, а Дмитрий Кацал занимался аранжировкой. Сама певица говорила, что тогда наконец созрела к смыслам, которые заложены в стихотворении.
Группа "Фиолет" – "Спини мене"
Одноименное стихотворение поэтессы в 2016 году вошло в мини-альбом коллектива, где использовали творчество и других украинских поэтов.
Виталий Козловский – "Небачене побачено"
В 2014 году артист представил упомянутый трек, в котором использовал стихотворение Костенко – "Песенка с вариациями". В 2023 году Виталий перевыпустил песню.
Интересные факты о Лине Костенко
- Когда-то писательница отказалась от премии "Золотой писатель Украины", а также запротестовала за вручение ей звания "Героя Украины". Тогда она сказала легендарную фразу: "Политической бижутерии не ношу".
- В 2015 году малая планета №290127 в Солнечной системе получила имя Лина Костенко.
- Вместе с мужем Василием Цвиркуновым объездили всю Украину на их "Запорожце".