Настоящее имя певицы – Екатерина Кондратенко. Когда ей было 8 лет, она впервые попала на телевидение, где выступила на одном из концертов. К слову, это произошло случайно. Уже в 1992 году артистка выиграла гран-при на одном песенном конкурсе. Это событие стало хорошим толчком в карьере исполнительницы, ведь там ей удалось познакомиться со своим будущим композитором и наставником Сергеем Сметаниным. Что известно о карьере Кати Chilly, как сложилась личная жизнь и где она сейчас, читайте в материале Show24.

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Какой была карьера Кати Chilly?

Пожалуй, первая настоящая слава к артистке пришла с победой в 1996 году на фестивале "Червона рута".

Катя Chilly на фестивале "Червона рута" в 1997 году: смотрите видео онлайн

Первый альбом вышел в период 1997-1999 годов под названием "Русалки In Da House". Ей удалось заявить о себе не только в Украине, но и в США, странах Европы и Ближнем Востоке. Уже в 2001 году Катя выступила в Лондоне, где с концертной программой дала более 40 концертов. И это неудивительно, ведь стиль певицы – уникальный.

В 2002 году вместе с группой "Тартак" выпустили легендарную песню "Понад хмарами".

Тартак feat. Катя Chilly – "Понад хмарами": смотрите видео онлайн

В 2008 году певица приняла решение создать группу Katya Chilly с другими музыкантами. Следующие годы она погрузилась в работу над материалом и несколько уменьшила количество публичных выходов.

Следующий прорыв исполнительницы произошел в 2017 году, когда Катя Chilly пришла на проект "Голос страны". Хотя артистка и развернула все тренерские кресла, однако не планировала продолжать участие в шоу. Однако звездные судьи убедили ее и Катя пошла в команду Тины Кароль. В финале она уступила призовое место другому участнику.

Katya Chilly – "Светлица" ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

В 2020 году Катя Chilly приняла участие в Нацотборе на Евровидение с песней "Піч". Но ей не хватило голосов, чтобы пройти дальше.

Katya Chilly – "Піч/Pich" (Нацотбор на Евровидение): смотрите видео онлайн

Но позже стало известно, что это не впервые, когда певица пробовала подаваться на конкурс. Оказалось, что она получала немало отказов. Впоследствии Катя выразила свое недовольство относительно уже бывшего музыкального продюсера проекта – Дмитрия Шурова. Тогда поклонники певицы решили вступиться за свою любимицу и начали сыпать недовольные комментарии и сообщения на страницы шоу.

Вышла ли Katya Chilly замуж?

Известно, что артистка была замужем за музыкантом Алексеем Боголюбовым. В 2013 году у них родился сын Светозар, но почти сразу после рождения мальчика супруги развелись. По словам Кати, муж бросил семью.

Катя Chilly с сыном / Фото с фейсбука певицы

Артистка и ее сын не едят мяса, рыбы, яиц и продуктов из дрожжей, потому что по мнению Кати, именно такой подход обеспечивает то, что Светозар не болеет.

Но имеет ли звезда сегодня спутника жизни – неизвестно, ведь она не делится такой информацией в публичном пространстве.

Где сейчас Катя Chilly?

Сегодня в соцсетях исполнительница не слишком активна. Время от времени может поделиться новым результатом творчества.

К слову, в конце прошлого года артистка попала в громкий скандал. Ее обвинили в ксенофобии и антисемитизме.

Более, чем год назад, Катя выпустила уникальный альбом "Сон", материалы к которому были созданы в 1999-2002 годах. Какие планы на будущее – также неизвестно. Это остается настоящей загадкой для публики.