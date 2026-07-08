Сегодня, 8 июля, Снежана Бабкина отмечает день рождения. Поэтому 24 Канал решил рассказать, где сейчас находится супружеская пара и чем занимается.

Карьера Снежаны и Сергея Бабкиных

Снежана с детства занималась танцами, а впоследствии поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. Затем начала работать в "Свободном театре" и "Новом драматическом театре" на Печерске. Впоследствии она стала частью "Театра 19", где и познакомилась с Сергеем.

У Сергея путь к популярности был несколько иным. В 2000 году он вместе со своим другом Андреем Запорожцем основал группу "5'nizza". Дебютный альбом вышел через 4 года и стал очень успешным.

5'nizza / Фото из фейсбука группы

Затем популярность постепенно начала спадать, и в итоге выступлений у коллектива не было вплоть до 2015 года. Именно тогда было объявлено, что группа 5'nizza воссоединяется. Одной из самых популярных песен до сих пор остается трек "Солдат", который в оригинале всегда звучал на русском языке. Однако в 2022 году Бабкин представил обновленную версию уже на украинском и английском языках, несколько изменив структуру текста.

Сергей Бабкин – "Я Солдат" (2022 UA Version): смотрите видео онлайн

Но стоит отметить, что с позицией Бабкина не все так однозначно. После 2014 года артист продолжал выступать в России и временно оккупированном Крыму. Такую позицию он считал "победой".

Гастроли в России: во-первых, я считаю, что 10 тысяч человек, которые хором поют песни на украинском языке в самом центре Москвы – это победа Украины,

– писал певец.

Но украинцы этого не простили. Люди выходили на пикеты, а некоторые концерты даже пришлось отменить.

В 2017 и 2018 годах Сергей стал тренером шоу "Голос страны" (его подопечная Елена Луценко победила), а впоследствии супруги вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами", где заняли пятое место.

Сергей и Снежана Бабкины (Бродвейский джаз) – "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

Сегодня Снежана также работает менеджером своего мужа и группы 5'nizza. В 2017 и 2018 годах она была номинирована в категории "Лучший менеджмент артиста" украинской премии YUNA. Сергей же пробовал свои силы в Национальном отборе на "Евровидение", а также снялся в нескольких фильмах: "День радио", "Отторжение", "Александр Довженко. Одесский рассвет", а также сыграл эпизодические роли в фильмах: "Как завести женщину", "Феномен", "Я, ты, он, она", "11 детей из Моршина", "Черный ворон" и других.

Где сейчас Сергей и Снежана Бабкины

Поскольку у Сергея есть статус многодетного отца, то благодаря этому он смог законно выехать из Украины в Германию. Время от времени семья приезжает на Родину. Сначала семья получала социальные выплаты от государства, но из-за того, что Сергей начал гастролировать и получать доход от концертов, семье отказали в праве на помощь от государства. Детей же отдали учиться в местную школу.

Ранее в интервью 24 Каналу Сергей рассказывал, что если семья примет решение вернуться в Украину, то жить они будут в Харькове, потому что дом только там. Однажды они едва не погибли в результате обстрела города.

Снежана Бабкина об обстреле Харькова / Фото из инстаграма-сторис

Сегодня Сергей продолжает гастролировать, анонсирует предстоящие концерты, делится повседневной жизнью. Снежана ранее запустила сайт с программами медитаций и практикумами. В описании говорилось, что Снежана – эксперт в области духовных практик, которая помогла более чем 10 тысячам женщин (сегодня ссылка на этот ресурс отсутствует).

Сайт Снежаны Бабкиной / Скриншот с сайта

В последнее время семья активно путешествует по миру. Они уже побывали в таких странах, как Новая Зеландия, Италия, Ирландия и др. Также они увлекаются хайкингом, велосипедными прогулками, медитацией и другими необычными занятиями.

Жизнь супругов Бабкиных / Фото из соцсетей

Сейчас супруги живут в Испании. Об этом свидетельствуют местоположение аккаунта, красочные фото из соцсетей и слова самой Снежаны.

Где сейчас Снежана Бабкина / Скриншот из инстаграма

Напомним, что в прошлом году полиция задержала Сергея Бабкина в аэропорту Сербии.