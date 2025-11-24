Музыкант объяснил, как это произошло, и чем завершился "сериал", в котором он оказался в главной роли. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Бабкина.

Не пропустите MELOVIN женится: что известно о военном, который сделал ему предложение в центре Киева

Несколько недель назад жена артиста, Снежана, забрала его сценическую сумку из Харькова, с которой Сергей ранее выходил на сцену театра "Прекрасные Цветы" в спектакле Alice in Wonderland.

Когда Бабкин летел из Белграда в Будапешт, под подкладкой работники службы безопасности аэропорта нашли четыре звуковые гильзы и две от Калашникова.

На каждом спектакле сумка была набита холостыми патронами для эффектной стрельбы. В той роли мой герой стрелял много и громко. Откуда взялись 2 гильзы от Калашникова – не помню совсем,

– объяснил Бабкин.

Музыканта задержали, изъяли паспорт и в течение двух часов выясняли все обстоятельства.

Был сериал и я – в главной роли. Полиция, спецслужбы, десятки вопросов: кто я, куда лечу, зачем, почему. Паспорт забрали. Проверяли все – от моих вещей до моей души. Адреналина глотнул на год вперед. После этого они начали изучать творчество группы: клипы, инстаграм, афиши... Жизнь такая удивительная. Иногда о твоем творчестве узнают очень неожиданным способом – такой себе незапланированный пиар,

– отметил Сергей.

Он иронично добавил, что зато теперь сербская полиция и спецслужбы прекрасно знают репертуар группы 5NIZZA, с которым он отправился в турне.

Как указано на странице 5NIZZA в инстаграме, артисты сейчас дают концерты за рубежом в рамках праздничного тура, посвященного 25-летию группы.

К теме Украинская группа анонсировала тур на русском языке и нарвалась на хейт: "Повеселите россиян, клоуны"

Где сейчас живет Сергей Бабкин?