Об этом издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сообщило на своей странице в инстаграме.

Презентация нового сборника стихов "Ветер с Марса" состоялась 5 мая в Фонде Лины Костенко. Среди присутствующих были директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович, дочь поэтессы-шестидесятницы Оксана Пахлевская, телеведущая Маричка Падалко, писатель и военнослужащий Илларион Павлюк.

Презентация книги Лины Костенко / Фотограф Юрий Либенский

Книга "Ветер с Марса" уже в продаже. На сайте "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" отмечается, что в ней собраны новые и до сих пор не печатные стихи Лины Костенко, охватывающие период от начала Независимости до современности.

Из ранее опубликованного – раздел "Коротко – как диагноз" и отдельные стихи преимущественно из военного цикла. В этой книге в неповторимом эмоциональном синтезе пересекаются трагические пророчества и пронзительная нежность, беспощадные афористические сканирования политических реалий и ностальгические измерения человеческого бытия. Нынешняя война видится не только как преступный факт исторического варварства, а как глобальная угроза планете,

– говорится в описании.

Сборник "Ветер с Марса" / Фото с сайта "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ"

Как пишет "Эспрессо", поэтесса рассказала, что "вдохновилась названием, услышав звук ветра с Марса, который навевал на нее страх перед наступлением чего-то зловещего".

Кроме того, Лина Васильевна призналась, что хотела бы посетить военных на фронте, поощряла молодых поэтов и поэтесс больше писать, особенно антивоенной литературы, а также призвала поддерживать молодое поколение писателей и не допускать "нездоровой атмосферы", чтобы дать им реализоваться.

