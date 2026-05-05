В сети много писали о том, где на самом деле сейчас может находиться певица. К примеру, Лайма Вайкуле говорила, что Ротару была в Киеве, когда началась полномасштабная война, продюсер Леонид Дзнюник утверждал, что артистка выехала в США, сестра Аурика неоднократно уверяла, что София Николаевна в Киеве, а российский продюсер Илья Салагани заявил, что знаменитость живет в Италии с семьей, потому что там у них есть жилье. И все же на днях все стало на свои места и выяснилось где на самом деле сейчас живет Ротару и почему избегает публичности. Обо всем этом расскажет 24 Канал далее в материале.

28 февраля 2022 года Ротару опубликовала сообщение, где выразила поддержку украинским защитникам и призвала к миру.

София Ротару поддержала украинских военных / Скриншот из инстаграма артистки

После этого в соцсети знаменитость еще несколько раз публиковала поздравления для подписчиков по случаю различных праздников. Последнее ее сообщение датировано 7 августа 2025 года. Певица позировала на разных локациях в Киеве. Подпись также оставила лаконичную – это строки из песни "Тече вода": "Течет вода и проходят лета".

Ранее Аурика Ротару говорила, что ее сестра живет под Киевом, а на днях дала комментарий для программы "Наедине с Гламуром", где заявила, что София Николаевна находится в Украине, в своем доме в Конча-Заспе, занимается садом и огородом.

Она в Киеве, в своем доме в Конча-Заспе. Занимается тем же, что и я – сад, огород,

– поделилась Аурика.

София и Аурика Ротару / Фото из инстаграма певицы

Поэтому, если уже понятно, где на самом деле находится знаменитость, то остается открытым вопрос, почему она молчит о войне и не выступает на сцене.

Почему София Ротару молчит о войне?

В декабре 2025 года украинский телеведущий Алексей Суханов заинтриговал заявлением в программе "ИПсО и Люди", что София Ротару не просто так молчит. Он не раскрыл всех деталей, поэтому оставил этот вопрос открытым.

Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили,

– заверил ведущий.

Алексей добавил, что у него нет права раскрывать подробностей, однако он точно знает, что София Михайловна точно неравнодушна к тому всему, что происходит в Украине в последние годы.

Оксана Билозир также высказалась о позиции Софии Ротару, отметив, что трактовать поступки знаменитости не стоит.

Во-первых, она уже очень уважаемая, имеет право на свою позицию. Мы должны отдавать ей дань уважения за это, и не требовать сегодня от нее еще что-то, потому что свою позицию она вложила в свое творчество, и в развитие украинской культуры в частности,

– сказала артистка.

В сети предполагают, что такое поведение исполнительницы может иметь связь с ее собственностью в оккупированном Крыму. В конце 2023 года оккупанты отобрали у Ротару отель "Вилла София". Захватчики назвали такой ход "наказанием" для певицы за то, что она поддерживает Украину и изъявили желание лишить звезду звания "Почетный гражданин Ялты". Тогда сообщалось, что оккупационные власти хотят национализировать и продать на торгах отель Ротару, а средства должны были бы пойти на российскую армию.

Осенью 2025 года российский телеграмм-канал Shot писал, что все время владелицей "Виллы" является певица. Артистка боялась, что "Виллу Софию" конфискуют, поэтому якобы переоформила право собственности на сына Руслана. Канал пишет, что исполнительница до сих пор платит деньги садовнику, который ухаживает за территорией, и платит имущественный налог в бюджет РФ. Соответствует ли это действительности – пока узнать невозможно.

"Вилла София" в оккупированном Крыму / Фото из инстаграма

Почему Ротару не дает концертов?

Ранее ее бывший директор заявил, что, по мнению Ротару, сейчас не время для концертов и с выступлениями в Россию исполнительница больше не поедет.

София Ротару в Киеве / Фото из инстаграма Софии Ротару

Аурика Ротару на днях сказала, что ее сестра пока не планирует возвращаться на сцену. В то же время не исключила, что после победы Украины над Россией, София Ротару может снова порадовать поклонников своей музыкой.

Певица и сейчас продолжает получать предложения по работе. К примеру, недавно она отказалась выступить в Дубае, где предлагали гонорар в размере 200 тысяч евро. Российский продюсер сделал заявление для российским СМИ, что это сознательная позиция артистки.

Сейчас предлагали 200 тысяч евро за пять песен. Это было выступление в Дубае. Она отказалась. Говорит: "Пока продолжаются боевые действия, не время для концертов",

– заявил концертный директор.

Также он отметил, что София Ротару до сих пор находится в хорошей форме. Даже несмотря на то, что не выходила на сцену в последние годы.