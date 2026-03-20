Фото с празднования в фейсбуке опубликовал народный депутат Николай Княжицкий.

На праздничный ужин, который организовали Лина Костенко вместе с дочерью Оксаной Пахловской, посетили немало известных гостей. Среди них – литературовед и политик Николай Жулинский, певица Джамала, актриса Ада Роговцева, журналистка Лариса Ившина. Также были министр иностранных дел Андрей Сибига, писатель Сергей Жадан, музыкант Святослав Вакарчук, бывший министр культуры Евгений Нищук, основатель издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович и журналист Виталий Портников. Гости общались, произносили тосты, фотографировались и дарили подарки имениннице.

Празднование 96-летия Лины Костенко / Фото из фейсбука Николая Княжицкого

