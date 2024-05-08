О присвоении почетного звания Валерию Залужному стало известно на пленарном заседании сессии Киевского городского совета 8 мая 2024 года. О вручении генералу Почетного гражданина Киева объявил городской голова Виталий Кличко, сообщает 24 Канал.

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Кличко наградил Залужного почетным званием дома у Лины Костенко

По словам Кличко, Лина Костенко и Валерий Залужный являются настоящими авторитетами как для киевлян, так и для всех украинцев.

Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины,

– подчеркнул киевский городской голова.

Виталий Кличко отметил, что он был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны.

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