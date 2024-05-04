С 2020 года на столичной Оболони строится пешеходный мост на Оболонский остров напротив одноименной набережной. Это сооружение много раз уже становилось основной темой споров в соцсетях. То из-за необычной формы, из-за которой получила прозвища "мост-волна" и "мост-глист", то из-за сомнительной целесообразности строительства во время большой войны.

В КГГА утверждают, что новая зона отдыха станет местом психологической реабилитации для киевлян. Действительно, других аспектов столичной жизни новый мост вряд ли будет касаться – он на самом деле не решает какие-то другие транспортные или стратегические вопросы.

24 Канал выяснил, на какой стадии находится строительство моста и парка на острове, кто финансирует и как к этому причастна "Азовсталь".



Мост-волна / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда началось, кто должен был финансировать и по чьему проекту

В начале 2020 года проектирование и строительство пешеходного моста на Оболонский остров вместе с флагштоком возле "Родины-матери" должна была финансировать ООО "СИА", входящее в Stolitsa Group.

Подготовка к строительству продолжалась до 2022 года, но тогда оно остановилось. Как сообщает ЭП, соучредитель Stolitsa Group Владислава Молчанова отказалась финансировать проект и в комментарии изданию объяснила это "сменой приоритетов".



Возле стройплощадки / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Кто архитектор моста Автор проекта "моста-волны" – Андрей Миргородский, экс-депутат Киевсовета, автор "стеклянного" моста на Владимирской горке и проекта реконструкции Почтовой площади в Киеве. Миргородский родился в Киеве в 1961 году, 1984 окончил архитектурный факультет Киевского инженерно-строительного института.

По проекту, мост будет опираться на четыре опоры, две из которых расположены в проливе, рассказали 24 Каналу в КГГА.

Мост длиной 164 метра будет иметь тротуар шириной четыре метра.

В городской администрации уверяют, что мост не будет мешать проходу маломерных судов к заливу Оболонь.

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Над заливом Оболонь / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Оболонская набережная / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Интересно! Конструкции для моста были изготовлены на мариупольском заводе "Азовсталь". Интересно, что их перевезли буквально за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России.

Мост планировали открыть еще в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения и войны срок отложился. Сейчас работы – на финальной стадии, но точную дату открытия в КГГА не называют.

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Куда будет направляться мост

Новый мост и рекреационная зона на Оболонском острове присоединятся к парку "Наталка" и пешеходной Оболонской набережной, создавая таким образом кольцевой маршрут.



Строительство моста / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Эта рекреационная зона будет служить местом отдыха и, в частности, психологической реабилитации и

отдыха киевлян. Мост будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения,

– сообщили в КГГА.

Попасть на мост можно будет с пешеходного променада возле гольф-клуба. Далее – парк на Оболонском острове, который является частью регионального ландшафтного парка "Днепровские острова". Как говорят в городской администрации, там обустраивают газоны, высаживают новые деревья и кусты: декоративные яблони, розовую акацию и сирень.

С северной стороны с острова можно будет попасть на улицу Приречную через технологический мост.



Мост на инфографике 24 Канала

Кто заплатил за мост

Несмотря на возмущение в соцсетях, что "эти деньги можно было потратить на дроны", в КГГА утверждают, что мост сооружают за счет меценатских средств, а деньги из городского бюджета не привлекаются.

В рамках реализации программы сотрудничества Метрополия Большого Парижа предоставила 19 496 412 гривен. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили непосредственно для возведения этого объекта. Также, в качестве благотворительной помощи, столица получила средства на достройку этого моста от Тайваня. Деньги Тайвань выделил в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании, который подписал с Киевом в июле 2023 года,

– говорится в комментарии КГГА 24 Каналу.



В городской администрации добавляют, что работы по обустройству инфраструктуры на острове и по сооружению технологического моста финансируют украинские меценаты-компании и частично – городской бюджет.

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На фоне Северного моста / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Также в апреле 2024 года объявили тендер на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и работ по благоустройству объекта "Строительство пешеходного мостового перехода между Оболонской набережной и островом Оболонский в Оболонском районе".

Однако это не связано с бюджетным финансированием. В КГГА отметили, что тендер – это техническая процедура, и его объявили из-за того, что средства, выделенные Метрополией Большого Парижа, были зачислены в специальный фонд. Но Государственная казначейская служба Украины требует проведения тендера по законодательству: "Поэтому инвестором работ по новому тендеру фактически является Совет Метрополии Большого Парижа. Иностранные партнеры выделили помощь именно на этот проект".