Дегтяревский путепровод в Киеве в течение длительного времени находился в аварийном состоянии. Причиной было обрушение моста.

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Восстановление путепровода

Виталий Кличко сообщил о возобновлении объекта. Мостовики разобрали конструкции сооружения, фундамент и заменили новыми с улучшенными характеристиками.

Новый путепровод на 1 метр выше предыдущего. Ширина сооружения увеличилась с 28 метров до 40. Длина путепровода – 36 метров вместо 33. Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 тысяч автомобилей в сутки,

– говорится в сообщении.

По его словам, с момента строительства путепровод капитально не обновлялся, объект находился в аварийном состоянии.

Открытие движения Дегтяревским путепроводом / Фото КГГА

Мэр Киева также сообщил, что на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы.

По современным технологиям устроили уединенное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит. Линия проходит вдоль улицы Дегтяревской.

В то же время, открыто движение заездами и съездами с нового путепровода.

По словам Кличко, весь комплекс работ, а именно – устройство верхнего слоя асфальта и улучшение территории у съездов и заездов завершат весной 2024 года. Также появятся велодорожки и тротуары.

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