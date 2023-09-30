В Киеве вечером 30 сентября обрушился Дегтяревский мост. В результате движение на улице Александра Довженко было заблокировано.

К теме Балки падали одна за другой: свидетель обрушения Дегтяревского моста рассказал об инциденте

Почему путепровод обрушился

Обвал Дегтяревского моста вызвала чрезвычайная ситуация на строительной площадке. При установке 7-й балки она упала и зацепила другую часть конструкции. В результате 6 других балок тоже попадали. А это привело к разрушению нескольких центральных пролетов.

Рабочие в течение выходных должны были установить все 14 балок. Однако в результате инцидента только что установленные прогоны обрушились.

К слову, обновленный Дегтяревский мост должен быть на 1 метр выше и на 12 метров шире. Основные работы хотели завершить до конца 2023 года. Завершение полного комплекса работ было запланировано на 2024 год.

Что сказали в КГГА

Киевская городская государственная администрация со ссылкой на занимающийся реконструкцией "Киевавтодор" назвала виновных. Там заметили, что подрядчик несет ответственность за проведение работ на объекте.

Кроме этого, в КГГА назвали приблизительную дату возобновления движения на улице Довженко. Это должно произойти в понедельник, 2 октября, до 5 утра. Также местные власти сообщили об отсутствии жертв и пострадавших.

Что сказали строители

Представитель строительной компании "Ковальская" Даниил Ваховский заверил в высоком качестве балок. Он опроверг слухи, что они якобы были экспериментальными.

Мы можем точно заявить, что проблем с качеством балок не было. Они были изготовлены по специальному проекту и прошли все экспертизы,

– подчеркнул спикер.

По его словам, 6 балок было установлено правильно. Инцидент произошел именно при монтаже 7-й балки. Спикер компании заявил, что причину обрушения будет определять экспертная комиссия инженеров. Она начнет работу в воскресенье, 1 октября.

Что рассказали очевидцы

Член национального союза журналистов Украины и независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин был на Шулявке в момент инцидента. Он строительство конструкции как технический журналист. Он заснял процесс установки 7-й балки, после чего спрятал камеру, развернулся и собирался уходить. В тот момент он услышал за спиной шум.

По словам Авдокушина, балка дважды изогнулась (сначала в сторону крана, а потом – в другую) и стала ломаться. Она висела на стропах и начала складываться. Ее концы ударили первую балку и спровоцировали эффект домино. В результате эти балки попадали. Свидетель отметил, что не видел никаких проблем с 7 балкой во время съемок.