Киевская городская государственная администрация прокомментировала обвал Дегтяревского моста. Инцидент произошел в субботу вечером, 30 сентября.

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Кто ответственен за инцидент на Шулявке

Как сообщили в КГГА, погибших и раненых, к счастью, нет. На месте работают все службы и ликвидируют последствия. Движение транспорта на участке улицы Александра Довженко планируют возобновить до 5 утра 2 октября. Также в администрации указали на виновных.

В "Киевавтодоре" отметили, что ответственность за проведение работ на объекте несет непосредственно подрядчик,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в КГГА объяснили причины обрушения этого путепровода. При монтаже 7-й балки в проектное положение она упала и зацепила при падении часть уже смонтированной конструкции. Это спровоцировало эффект домино. В результате 6 других балок тоже попадали, после чего мост обрушился.

К слову, Дегтяревский мост был временно усилен дополнительными опорами перед реконструкцией. Этот путепровод хотели расширить с 28 до 40 метров и построить на нем дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Как сообщалось ранее, представитель строительной компании прокомментировал инцидент на Шулявке. Он заверил в качестве продукции. По его словам, рабочие правильно установили первые 6 балок, а при установке 7-й произошел обвал.

Что говорит подрядчик

Вскоре стало известно, что подрядчик обязался за свой счет покрыть все убытки в результате обвала балок на Дегтяревском путепроводе.

Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS,

– говорится в сообщении.

Также подрядчик отметил, что городскому бюджету ущерб не нанесен. Кроме того, не увеличится также стоимость реконструкции путепровода.

В то же время из-за необходимости устранения последствий обвала балок срок ввода в эксплуатацию развязки сдвинется.