Київська міська державна адміністрація прокоментувала обвал Дегтярівського мосту. Інцидент стався у суботу ввечері, 30 вересня.

До теми У Києві обвалився Дегтярівський міст на Шулявці: зруйновані кілька прольотів

Хто відповідальний за інцидент на Шулявці

Як повідомили в КМДА, загиблих та поранених, на щастя, немає. На місці працюють усі відповідні служби та ліквідовують наслідки. Рух транспорту на ділянці вулиці Олександра Довженка планують відновити до 5 ранку 2 жовтня. Також в адміністрації вказали на винних.

У "Київавтодорі" зазначили, що відповідальність за проведення робіт на об’єкті несе безпосередньо підрядник,

– мовиться у повідомленні.

Крім цього, в КМДА пояснили причини обвалу цього шляхопроводу. Під час монтажу 7-ої балки в проєктне положення вона впала та зачепила при падінні частину вже змонтованої конструкції. Це спровокувало ефект доміно. В результаті 6 інших балок теж попадали, після чого міст обвалився.

До слова, Дегтярівський міст був тимчасово посилений додатковими опорами перед реконструкцією. Цей шляхопровід хотіли розширити з 28 до 40 метрів та збудувати на ньому доріжки для пішоходів та велосипедистів.

Як повідомлялося раніше, представник будівельної компанії прокоментував інцидент на Шулявці. Він запевнив у якості продукції. За його словами, робітники правильно встановили перші 6 балок, а при встановленні 7-ї стався обвал.

Що каже підрядник

Невдовзі стало відомо, що підрядник зобов'язався власним коштом покрити всі збитки внаслідок обвалу балок на Дегтярівському шляхопроводі.

Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватись коштом групи компаній RDS,

— йдеться у повідомленні.

Також підрядник зазначив, що міському бюджетові збитків не завдали. Крім того, не зросте також вартість реконструкції шляхопроводу.

Водночас через потребу усунути наслідки обвалу балок, термін введення в експлуатацію розв'язки посунеться.