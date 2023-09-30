Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі на Дегтярівському мосту активно тривають ремонтні роботи, передає 24 Канал.

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Дегтярівський міст обвалився у Києві

Очевидці зазначили, що при ремонтних роботах впали декілька новозбудованих прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. Це були центральні опори цього мостового переходу.

У Києві обвалився Дегтярівський міст / Фото з місцевих телеграм-каналів

Згодом у Київській міській державній адміністрації розповіли, що обвал мостового переходу стався на вулиці Олександра Довженка. На місці вже працюють аварійно-рятувальні служби.

Під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці,

– сказали у КМДА.

За попередньою інформацією, постраждалих на місці подій не було. У КМДА пообіцяли надати більше інформації стосовно інциденту згодом.

Обвал Дегтярівського шляхопроводу також ексклюзивно для 24 Каналу прокоментувала помічниця начальника Головного управління ДСНС України у місті Києві – Анастасія Семенчук. Вона наголосила, що наразі на місці подій працюють фахівці.

"Міст на ремонті, не проїзний. На лінію 101 жодних повідомлень – не надходило. Загиблих чи травмованих немає", – зазначила вона.

Зрештою у Київській міській військові адміністрації також підтвердили, що на мостовому переході обвалилася конструкція. Там наголосили, що на місці працюють правоохоронці.



На Дегтярівському мосту стався обвал конструкції / Фото КМВА

Сьогодні під час будівельних робіт попередньо стався обвал конструкцій. На цю хвилину даних щодо загиблих чи травмованих немає,

– зауважили у КМВА.



Постраждалих під час обвалу Дегтярівського мосту немає / Фото КМВА

Варто зазначити, що цей шляхопровід закрили на ремонт 13 червня 2023 року, наразі там перекритий проїзд мостовим переходом та під ним. Ремонт розпочали у липні, а планували закінчити у листопаді 2023 року.

Зверніть увагу! Дегтярівський міст був зведений 1965 року і вже довгий час перебував в аварійному стані. Перед реконструкцією його тимчасово посилили додатковими опорами. Після ремонту його ширина мала збільшитись з 28 до 40 метрів, що дозволило б облаштувати велосипедні доріжки й комфортні тротуари для пішоходів.

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