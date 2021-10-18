За даними слідства, йдеться про встановлення стовпів електропостачання на шляхопроводі. Поліцейські розслідують падіння двох опор освітлення у грудні 2020 року.

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Інцидент, як зазначили у прокуратурі Києва, призвів до пошкодження 6 автівок.

Кажуть про порушення під час будівництва

Поліцейські стверджують, що попередні висновки будівельно-технічного дослідження стверджують про нібито невідповідність будівництва проєктно-технічній документації.

Саме для пошуку порушень 18 жовтня правоохоронці прийшли оглядати шляхопровід.

Також слідчі перевіряють, чи законно київські посадовці використали бюджетні кошти, які виділили на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

Після проведення слідчих дій правоохоронці обіцяють якнайшвидше надати діям чиновників правову оцінку.

Якщо поліцейські зможуть довести в суді, що під час реконструкції мосту були допущені порушення, винуватців можуть засудити на 2 роки виправних робіт або обмежити їх волю на термін до 5 років. Крім того, у Кримінальному кодексі передбачене покарання у вигляді від 3 до 5 років позбавлення волі.