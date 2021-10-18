По данным следствия, речь идет об установлении столбов электроснабжения на путепроводе. Полицейские расследуют падение двух опор освещения в декабре 2020 года.

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Инцидент, как отметили в прокуратуре Киева, привел к повреждению 6 автомобилей.

Говорят о нарушениях во время строительства

Полицейские утверждают, что предварительные выводы строительно-технического исследования утверждают якобы о несоответствии строительства проектно-технической документации.

Именно для поиска нарушений 18 октября правоохранители пришли осматривать путепровод.

Также следователи проверяют, законно ли киевские чиновники использовали бюджетные средства, которые выделили на реконструкцию Шулявского путепровода.

После проведения следственных действий правоохранители обещают как можно быстрее предоставить действиям чиновников правовую оценку.

Если полицейские смогут доказать в суде, что во время реконструкции моста были допущены нарушения, виновников могут осудить на 2 года исправительных работ или ограничить их свободу на срок до 5 лет. Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде от 3 до 5 лет лишения свободы.