По данным следствия, в 2019 году первый заместитель руководителя департамента КГГА и директор Киевкинофильма заключили договор с частной фирмой. Касался он аренды помещений кинотеатра в центре города площадью более 7 тысяч квадратных метров.

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За месяц аренды фирма платила 2,1 миллиона гривен. Это продолжалось с июня по ноябрь 2019 года.

Расторгли договор после проверки состояния здания

После того, как арендатор обратился в Департамент коммунальной собственности с просьбой проверить состояние здания кинотеатра, глава ведомства создал соответствующую комиссию.

На следующий день после этого дня чиновники составили акт о приостановлении исполнения обязательств сторонами договора аренды из-за невозможности использования помещений кинотеатра.

Следователи утверждают, что разрывать договор чиновники не могли, поскольку споры о пригодности объекта аренды должен решать суд.

Правоохранители говорят, что решение чиновников привело к недополучению городом более 22 миллионов гривен.

Также во время проведения строительно-технической экспертизы полицейские и работники СБУ выяснили, что по состоянию на 2021 год в помещениях кинотеатра "Киев" уже можно организовывать показы.

Досудебное расследование по делу продолжается. После составления обвинительного акта правоохранители направить его в суд.

Если в суде фигурантов признают виновными, им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы со штрафом от 4250 до 12 750 гривен или без него.