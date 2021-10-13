За даними слідства, у 2019 році перший заступник керівника департаменту КМДА та директор Київкінофільму уклали договір з приватною фірмою. Стосувався він оренди приміщень кінотеатру в центрі міста площею понад 7 тисяч квадратних метрів.

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За місяць оренди фірма сплачувала 2,1 мільйона гривень. Це тривало з червня по листопад 2019 року.

Розірвали договір після перевірки стану будівлі

Після того, як орендар звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням перевірити стан будівлі кінотеатру, очільник відомства створив відповідну комісію.

Наступного після цього дня посадовці склали акт про зупинення виконання зобов'язань сторонами договору оренди через неможливість використання приміщень кінотеатру.

Слідчі стверджують, що розривати договір посадовці не могли, оскільки спори щодо придатності об'єкта оренди мав би вирішувати суд.

Правоохоронці кажуть, що рішення чиновників призвело до недоотримання містом понад 22 мільйонів гривень.

Також під час проведення будівельно-технічної експертизи поліцейські та СБУшники з'ясували, що станом на 2021 рік у приміщеннях кінотеатру "Київ" вже можна організовувати покази.

Досудове розслідування у справі триває. Після складання обвинувального акту правоохоронці мають скерувати його до суду.

Якщо в суді фігурантів визнають винними, їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі зі штрафом від 4 250 до 12 750 гривень або без нього.