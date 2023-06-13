У КМДА зазначили, що комунальники оперативно локалізували місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт на мосту.
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У Києві на мосту Патона виявили водоспад
У мережі очевидці виклали відео, де видно, як під мостом Патона тече вода. В той час на мостовому переході перебувало доволі багато автомобілів
Під мостом Патона утворився водоспад / Відео з телеграм-каналу "Київ INFO"
Згодом у Київській міській держадміністрації розповіли, що підрив стався внаслідок гідравлічних випробувань теплових магістралей. У цій трубі комунальники виявили пошкодження.
У КМДА також додали, що гідравлічні випробування тепломереж є обов'язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону. Наразі пошкодження будуть ліквідовувати верхолази.
Раніше у Києві були затоплення через негоду
- Українську столицю ввечері 10 червня накрила справжня негода. У Києві йшов грозовий дощ, подекуди люди чули грім. Крім цього, у місті також падав град.
- Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сильна злива в Києві спричинила підтоплення ділянок доріг у різних районах міста. Дорожні служби намагалися ліквідувати наслідки негоди.
- Врешті-решт із закінченням дощу у столиці зійшла вода та відновили рух на кількох ділянках дороги. Гідротехнічні служби працювали та чергували в усіх районах Києва.