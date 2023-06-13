У КМДА зазначили, що комунальники оперативно локалізували місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт на мосту.

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У Києві на мосту Патона виявили водоспад

У мережі очевидці виклали відео, де видно, як під мостом Патона тече вода. В той час на мостовому переході перебувало доволі багато автомобілів

Під мостом Патона утворився водоспад / Відео з телеграм-каналу "Київ INFO"

Згодом у Київській міській держадміністрації розповіли, що підрив стався внаслідок гідравлічних випробувань теплових магістралей. У цій трубі комунальники виявили пошкодження.

У КМДА також додали, що гідравлічні випробування тепломереж є обов'язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону. Наразі пошкодження будуть ліквідовувати верхолази.

Зверніть увагу! Гідравлічні випробування – це перевірка трубопроводів на міцність і щільність за допомогою подачі води під підвищеним тиском. Ці роботи допомагають виявити слабкі місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонтні роботи та підготувати тепломережі до посиленої роботи взимку.

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