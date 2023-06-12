Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону розповів наскільки Україна готова до провокацій Росії на Київській ГЕС, пише 24 Канал. Він запевнив, що українські військові "зробили все, що можливо" для захисту ГЕС.

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Щоб знищити Київську ГЕС, потрібен ядерний удар

Він підкреслив, що в Україні ще торік, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, розуміли, що рівень такої загрози доволі високий. Олександр Павлюк якраз тоді був командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва.

Ми не виключали такий факт, тому і засоби ППО зосереджені на цьому напрямку,

– сказав генерал-лейтенант.

Крім того, Павлюк пояснив, що для того, щоб знищити Київську ГЕС, потрібен щонайменше ядерний вибух або ж підірвати гідроелектростанцію зсередини, як це Росія зробила з Каховською ГЕС.

Заступник міністра оборони заявив, що знищити Київську ГЕС ракетами майже неможливо. Також він наголосив, що Україна робить все, щоб виключити теракти Росії на інших ГЕС.

Чи можливо знищити Київську ГЕС