Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона рассказал, насколько Украина готова к провокациям России на Киевской ГЭС, пишет 24 Канал. Он заверил, что украинские военные "сделали все возможное" для защиты ГЭС.

Смотрите также Эвакуировано до 3 тысяч человек, уровень воды продолжает падать: главное о подрыве Каховской ГЭС

Чтобы уничтожить Киевскую ГЭС, необходим ядерный удар

Он подчеркнул, что в Украине еще в прошлом году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, понимали, что уровень такой угрозы достаточно высок. Александр Павлюк как раз тогда был командующим группировкой сил и средств обороны Киева.

Мы не исключали такой факт, поэтому и средства ПВО сосредоточены на этом направлении,

– сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, Павлюк пояснил, что для того, чтобы уничтожить Киевскую ГЭС, нужен по меньшей мере ядерный взрыв или взорвать гидроэлектростанцию изнутри, как это Россия сделала с Каховской ГЭС.

Замминистра обороны заявил, что уничтожить Киевскую ГЭС ракетами почти невозможно. Также он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы исключить теракты России на другие ГЭС.

Возможно ли уничтожить Киевскую ГЭС