Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона рассказал, насколько Украина готова к провокациям России на Киевской ГЭС, пишет 24 Канал. Он заверил, что украинские военные "сделали все возможное" для защиты ГЭС.
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Чтобы уничтожить Киевскую ГЭС, необходим ядерный удар
Он подчеркнул, что в Украине еще в прошлом году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, понимали, что уровень такой угрозы достаточно высок. Александр Павлюк как раз тогда был командующим группировкой сил и средств обороны Киева.
Мы не исключали такой факт, поэтому и средства ПВО сосредоточены на этом направлении,
– сказал генерал-лейтенант.
Кроме того, Павлюк пояснил, что для того, чтобы уничтожить Киевскую ГЭС, нужен по меньшей мере ядерный взрыв или взорвать гидроэлектростанцию изнутри, как это Россия сделала с Каховской ГЭС.
Замминистра обороны заявил, что уничтожить Киевскую ГЭС ракетами почти невозможно. Также он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы исключить теракты России на другие ГЭС.
Возможно ли уничтожить Киевскую ГЭС
- Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота ранее тоже объяснил, что для подрыва Киевской ГЭС недостаточно ракетного удара. По его словам, необходимо в одно место сбросить как минимум 3 авиабомба по полтонны.
- Также Сирота отметил, что уничтожение Киевской ГЭС может произойти только в воображении врага. Дело в том, что дамба защищена как с неба, так и изнутри.
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Киевская ГЭС находится в зоне ответственности подчиненной ему группировки сил и средств обороны Киева.
- Воины ВСУ внедрили целый комплекс мер, чтобы защитить объект от ударов с воздуха и не дать враждебным ДРГ попасть к нему и нанести вред.
- Советник ОП Михаил Подоляк тоже сказал, что уничтожить Киевскую ГЭС внешним влиянием невозможно. Ее можно устранить только внутренним подрывом.