Під час телемарафону генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота пояснив, чому не варто хвилюватися. За його словами, над безпекою об'єктів працюють наші військові.

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ППО прикриває ГЕС

За словами Сироти, наші військові турбуються про безпеку на ГЕС. Він наголосив на результативності української ППО. Адже останні ракетні удари як по Києву, так і по Україні продемонстрували, що більшість, якщо не всі ракети ворога, вдається збивати.

Водночас пояснив, що для підриву дамби недостатньо ракетного удару. За його словами, необхідно в одне місце скинути щонайменше 3 авіабомби по пів тонни. Що стосується Каховської ГЕС, то там потужні вибухи пролунали у трьох місцях. Сирота додав, що демонтаж конструкції дозволить зрозуміти, що насправді відбувалося.

Чи існує загроза для Київської ГЕС

На це питання він також відповів. За словами Ігоря Сироти, знищення Київської ГЕС може бути лише в уяві ворога. Вона захищена як з неба, так і зсередини. Тож, станом на сьогодні, застережень жодних немає.

Вони не могли туди дістатися, коли були від станції буквально за 5 кілометрів – у Димері. То сьогодні тим більше вони нічого не зможуть з нею зробити,

– наголосив Сирота.

Тим часом ситуація з Каховською ГЕС ускладнюється. Рівень води близький до критичного рівня.

Яка ситуація на Каховській ГЕС