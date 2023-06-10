Негода почалась у Києві орієнтовно після 16 години 10 червня. Ще о 15:44 Київська міська державна адміністрація (КМДА) попереджала, що місто накриє гроза, пише 24 Канал.
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Що відбувалось у Києві
У столиці очікується гроза: гідрослужби "Київавтодору"працюють у посиленому режимі,
– попередили у КМДА.
Згодом нагода таки накрила столицю. Зокрема, орієнтовно о 15:25 10 червня у Київській області вже було чутно грім.
У Київській області чули грім: дивіться відео з телеграм-каналу "Мій Київ"
Синява над столицею перед дощем: дивіться відео Анастасії Федоровської
Згодом журналісти 24 Каналу розповіли, що Київ накрила потужна злива. Ба більше, на лівому березі столиці падав потужний град.
Негода накрила столицю: дивіться відео з мережі
Злива у Києві / Фото Ірини Вихрущ, Аліни Гаркави та з мережі
На лівому березі Києва падав град: дивіться відео Ірини Вихрущ
Потужна злива накрила столицю: дивіться відео Аліни Гаркави
Через зливу у Києві підтопило вулиці
У Києві внаслідок зливи подекуди вода затопила дороги та тротуари. На опублікованих кадрах видно, як машини їздять фактично на декілька сантиметрів у воді.
Вулиці подекуди у воді через негоду / Фото з телеграм-каналів