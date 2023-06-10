Ненастье началось в Киеве ориентировочно после 16 часов 10 июня. Еще в 15.44 Киевская городская государственная администрация (КГГА) предупреждала, что город накроет гроза, пишет 24 Канал.

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Что происходило в Киеве

В столице ожидается гроза: гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме,

– предупредили в КГГА.

Впоследствии возможность накрыла столицу. В частности, ориентировочно в 15:25 10 июня в Киевской области уже был слышен гром.

В Киевской области слышали гром: смотрите видео с телеграмм-канала "Мой Киев"

Синява над столицей перед дождем: смотрите видео Анастасии Федоровской

Впоследствии журналисты 24 Канала рассказали, что Киев накрыл мощный ливень. Более того, на левом берегу столицы падал мощный град.

Ненастье накрыло столицу: смотрите видео из сети

Ливень в Киеве / Фото Ирины Вихрущ, Алины Гаркавы и из сети

На левом берегу Киева падал град: смотрите видео Ирины Вихрущ

Мощный ливень накрыл столицу: смотрите видео Алины Гаркавы