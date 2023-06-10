Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако порой порывы ветра будут достигать и 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 11 июня

В большинстве западных регионах, а также в Житомирской, Херсонской и Запорожской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах даже пройдет град. На остальной территории страны прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Температура в западных и северных областях ночью будет +11...+16 градусов, днем +16...+21 градус. На остальной территории температура ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, днем от +19 до +24 градусов.

В столице также синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу с периодическими порывами ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне +13 – 15 градусов тепла.

Прогноз погоды в областных центрах

Киев – +18...+20

Ужгород – +19...+21

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +15...+17

Винница – +21...+23

Одесса – +21...+23

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +18...+20

Харьков – +17...+19



Погода в Украине 11 июня / Укргидрометцентр