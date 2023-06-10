Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако порой порывы ветра будут достигать и 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 11 июня

В большинстве западных регионах, а также в Житомирской, Херсонской и Запорожской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах даже пройдет град. На остальной территории страны прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Температура в западных и северных областях ночью будет +11...+16 градусов, днем +16...+21 градус. На остальной территории температура ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, днем от +19 до +24 градусов.

В столице также синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу с периодическими порывами ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне +13 – 15 градусов тепла.

Прогноз погоды в областных центрах

  • Киев – +18...+20
  • Ужгород – +19...+21
  • Львов – +15...+17
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +16...+18
  • Луцк – +17...+19
  • Ровно – +17...+19
  • Житомир – +15...+17
  • Винница – +21...+23
  • Одесса – +21...+23
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Симферополь – +21...+23
  • Черкассы – +20...+22
  • Чернигов – +16...+18
  • Сумы – +16...+18
  • Полтава – +21...+23
  • Днепр – +22...+24
  • Запорожье – +21...+23
  • Донецк – +20...+22
  • Луганск – +18...+20
  • Харьков – +17...+19


Погода в Украине 11 июня / Укргидрометцентр