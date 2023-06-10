Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако порой порывы ветра будут достигать и 15 – 20 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине 11 июня
В большинстве западных регионах, а также в Житомирской, Херсонской и Запорожской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах даже пройдет град. На остальной территории страны прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Температура в западных и северных областях ночью будет +11...+16 градусов, днем +16...+21 градус. На остальной территории температура ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, днем от +19 до +24 градусов.
В столице также синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу с периодическими порывами ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне +13 – 15 градусов тепла.
Прогноз погоды в областных центрах
- Киев – +18...+20
- Ужгород – +19...+21
- Львов – +15...+17
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +16...+18
- Луцк – +17...+19
- Ровно – +17...+19
- Житомир – +15...+17
- Винница – +21...+23
- Одесса – +21...+23
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +21...+23
- Черкассы – +20...+22
- Чернигов – +16...+18
- Сумы – +16...+18
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +21...+23
- Донецк – +20...+22
- Луганск – +18...+20
- Харьков – +17...+19
Погода в Украине 11 июня / Укргидрометцентр