Уже на этой неделе в Украине, вероятно, усилятся дожди. Если сегодня их прогнозируют только по части областей, то уже в воскресенье – по всей территории нашего государства.
Важно Еще одна беда: на Херсонщину идут грозы с градом и шквалами
Дожди пройдут несколько дней подряд
В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в следующие двое суток в Украине пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем на Юге возможен град.
В западных и Житомирской областях, в воскресенье и южной части местами значительный дождь,
– отметили синоптики.
Значительной летней жары еще не будет. На выходных ночью +14...+19 градусов, днем по большей части +23...+28. Однако на Западе и в Крыму только +19...+24 градуса.
"11 июня в Одесской и Николаевской областях до +26 градусов. 12 июня в западных и северных областях ночью +8...+13, днем +17...+24", – добавили в УкрГМЦ.
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Прогноз погоды на 11 июня / Скриншот из Укргидрометцентра
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Прогноз погоды на 10 июня
В субботу в западных, северных областях и в Крыму, днем также в Винницкой, Херсонской и Запорожской областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На остальных территориях будет без осадков.
Ночью 14 – 19 градусов тепла. Днем столбики термометров достигнут +23...+28 градусов. Прохладнее всего будет на Западе и временно оккупированном полуострове. Там воздух прогреется только до +19...+24 градусов. В центральных, Одесской и Николаевской областях до +30.