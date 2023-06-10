Уже на этой неделе в Украине, вероятно, усилятся дожди. Если сегодня их прогнозируют только по части областей, то уже в воскресенье – по всей территории нашего государства.

Важно Еще одна беда: на Херсонщину идут грозы с градом и шквалами

Дожди пройдут несколько дней подряд

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в следующие двое суток в Украине пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем на Юге возможен град.

В западных и Житомирской областях, в воскресенье и южной части местами значительный дождь,

– отметили синоптики.

Значительной летней жары еще не будет. На выходных ночью +14...+19 градусов, днем по большей части +23...+28. Однако на Западе и в Крыму только +19...+24 градуса.

"11 июня в Одесской и Николаевской областях до +26 градусов. 12 июня в западных и северных областях ночью +8...+13, днем +17...+24", – добавили в УкрГМЦ.

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Прогноз погоды на 11 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати говоря, согласно картам на сайте Укргидрометцентра, дожди, вероятно, ожидаются по меньшей мере до 14 июня. Однако в нескольких областях они уже прекратятся.

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Прогноз погоды на 10 июня

В субботу в западных, северных областях и в Крыму, днем также в Винницкой, Херсонской и Запорожской областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На остальных территориях будет без осадков.

Ночью 14 – 19 градусов тепла. Днем столбики термометров достигнут +23...+28 градусов. Прохладнее всего будет на Западе и временно оккупированном полуострове. Там воздух прогреется только до +19...+24 градусов. В центральных, Одесской и Николаевской областях до +30.