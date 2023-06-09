Более того, кое-где возможен град. Также прогнозируют сильный ветер – 15 – 20 метров в секунду.

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Что известно о непогоде на Херсонщине

По прогнозам синоптиков, в течение 11 – 13 июня в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града.

– заявили в областной военные администрации.

Также добавили, что шквалы и порывы ветра ожидаются на уровне 15 – 20 метров в секунду.

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