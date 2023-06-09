Ба більше, подекуди можливий град. Також прогнозують сильний вітер – 15 – 20 метрів за секунду.
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Що відомо про негоду на Херсонщині
За прогнозами синоптиків, протягом 11 – 13 червня в регіоні очікуються грозові дощі, місцями можливі опади у вигляді граду,
– заявили в обласній військові адміністрації.
Також додали, що шквали та пориви вітру очікуються на рівні 15 – 20 метрів за секунду.
Останні новини з Херсонщини
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вода затопила Херсонщину. Станом на 8 червня під водою перебувало 600 квадратних кілометрів Херсонської області. З них 32% – звільнене Правобережжя та 68% – окуповане Лівобережжя.
- Ввечері голова Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що рівень води у Каховському водосховищі впав нижче за так звану "мертву точку" у 12,7 метра та становив 12,5 метра. Україна вже не може брати звідти воду в населені пункти та для ЗАЕС.
- Станом на ранок 9 червня рівень води у Каховському водосховищі продовжував знижуватися. У районі Нікополя він становив усього 11,74 метра. Тобто за добу рівень води знизився ще на метр. Загалом рівень води на Каховському водосховищі з 6 червня впав на 4,7 метра.