Какую погоду ожидать в ближайшее время, и когда снова усилятся осадки, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Об этом сообщает 24 Канал.

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Почти по всей Украине пройдут дожди

Заметим, что синоптики обнародовали ориентировочный прогноз на ближайшие трое суток.

9 – 10 июня в западных и северных областях, днем 10 июня и в юго-восточной части, 11 июня в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, в Карпатском регионе местами значительные дожди,

– рассказали в Укргидрометцентре.

Также добавили, что ветер будет восточным и северо-восточным с порывами 5 – 10 метров в секунду. Однако в пятницу и субботу на Юго-Востоке, а в воскресенье по Украине местами 15 – 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха +12...+19 градусов, днем 9 и 10 июня +24...+29. Между тем, на Западе и в Крыму +20...+26.

Далее, в воскресенье снова похолодает. Так, столбики термометров днем будут достигать только +17...+22 градуса. Значительной жары не будет даже на Юге. В частности, всего до 25 градусов тепла.

Прогноз погоды на 11 июня / Скриншот из Укргидрометцентра