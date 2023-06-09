Якої погоди чекати найближчим часом, коли знову посиляться опади, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Про це інформує 24 Канал.

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Майже по всій Україні пройдуть дощі

Зауважимо, що синоптики оприлюднили орієнтовний прогноз на найближчі три доби.

9 – 10 червня у західних та північних областях, вдень 10 червня і в південно-східній частині, 11 червня в більшості областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, в Карпатському регіоні місцями значні дощі,

– розповіли в Укргідрометцентрі.

Також додали, що вітер буде східний та північно-східний з поривами 5 – 10 метрів на секунду. Однак, у п'ятницю та суботу на Південному Сході, а в неділю по Україні місцями 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі температура повітря +12...+19 градусів, вдень 9 і 10 червня +24...+29. Тим часом на Заході та в Криму +20...+26.

Далі, в неділі знову похолодає. Так, стовпчики термометрів вдень сягатимуть лише +17...+22 градусів. Значної спеки не буде навіть на Півдні. Зокрема, лише до 25 градусів тепла.

Прогноз погоди на 11 червня / Скриншот з Укргідрометцентру