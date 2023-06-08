На скільки градусів знизиться температура та коли чекати посилення опадів, розповідає 24 Канал. Одразу ж зауважимо, підготуйте свої парасолі та дощовики.

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В Україні знову знизиться температура й посиляться дощі

В Укргідрометцентрі зазначили: "У найближчі три доби у західних та місцями північних областях, 8 червня і на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, вдень 10 червня також в Криму та Приазов'ї короткочасні дощі, подекуди грози, 9 – 10 червня в Карпатах місцями значні дощі. На решті території без опадів".

Уподовж 8 – 10 червня вночі очікується +12...+19 градусів, вдень +23...+28. Синоптики зауважили, що п'ятницю на Півдні та Сході вже до +30.

Однак, далі, у неділю, грозові дощі, ймовірно, накриють усю територію нашої держави. Згідно з орієнтовними прогнозами на карті Укргідрометцентру, усюди пройде короткочасний дощ. Буде хмарно з проясненнями.

Водночас стовпчики термометрів знову опустяться. Так, вночі 11 травня на Заході очікується лише +12...+14 градусів. Зауважимо, що значної спеки вдень не буде вже ніде. Ба більше, на Сході прогнозують лише +19...+21 градус.

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Прогноз погоди на 11 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, що схожа погода очікується і 12 червня. Втім, у західних та північних областях лише подекуди пройдуть короткочасні дощі.

Тим часом температура в Україні, ймовірно, опуститься ще нижче. Зокрема, на Луганщині вдень взагалі лише +15...+17 градусів.

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Прогноз погоди на 12 червня / Скриншот з Укргідрометцентру