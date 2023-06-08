На сколько градусов снизится температура и когда ждать усиление осадков, рассказывает 24 Канал. Сразу заметим, подготовьте свои зонты и дождевики.

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В Украине снова снизится температура и усилятся дожди

В Укргидрометцентре отметили: "В ближайшие трое суток в западных и местами северных областях, 8 июня и в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, днем 10 июня также в Крыму и Приазовье кратковременные дожди, местами грозы, 9 – 10 июня в Карпатах местами значительные дожди. На остальной территории без осадков".

В течении 8 – 10 июня ночью ожидается +12…+19 градусов, днем +23…+28. Синоптики отметили, что пятница на Юге и Востоке уже до +30.

Однако дальше, в воскресенье, грозовые дожди, вероятно, накроют всю территорию нашего государства. Согласно ориентировочным прогнозам на карте Укргидрометцентра, везде пройдет кратковременный дождь. Будет облачно с прояснениями.

В то же время столбики термометров снова опустятся. Ночью 11 мая на Западе ожидается лишь +12...+14 градусов. Заметим, что жары днем не будет уже нигде. Более того, на Востоке прогнозируют лишь +19...+21 градус.

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Прогноз погоды на 11 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Похожая погода ожидается и 12 июня. Впрочем, в западных и северных областях лишь кое-где пройдут кратковременные дожди.

Тем временем, температура в Украине, вероятно, опустится еще ниже. В частности, в Луганской области днем вообще лишь +15...+17 градусов.

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Прогноз погоды на 12 июня / Скриншот из Укргидрометцентра