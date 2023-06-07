По ухудшению погоды предупредил синоптик Игорь Кибальчич. Также рассказал, где ждать умеренных и значительных осадков.

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Где снова усилятся дожди

Синоптик рассказал, что со второй половины недели в Украине станет теплее. Впрочем, снова будут дожди.

В субботу, 10 июня, в большинстве областей погода испортится: пройдут умеренные, в Крыму сильные дожди,

– отметил Кибальчич.

Также добавил, что кое-где будут грозы и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28.

В воскресенье ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. На остальных территориях уже без существенных осадков.

Интересно, что 11 июня снова несколько снизится температура. В частности, ночью будет, вероятно, лишь +10…+15 градусов, а днем +18…+23.