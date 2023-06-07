На Западе страны прогнозируют сильные порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду. В других регионах ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
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Прогноз поди в Украине на 8 июня
В целом в Украине переменная облачность. Дожди, иногда с грозами, пройдут в западных, местами в северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории без осадков.
Температура ночью будет колебаться в пределах +12…+17 градусов, днем +23…+28. На Западе и Севере страны температура будет ниже – от +19 до +24, а на высокогорье Карпат днем вообще будет +13...+18.
В столице прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Ветер будет преимущественно северо-восточным, 5 – 10 метров в секунду. Температура по Киеву ночью будет +14...+16, днем +22...+24.
Какая погода днем в областных центрах
- Киев – +22...+24
- Ужгород – +21...+23
- Львов – +20...+22
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – +21...+23
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Винница – +23...+25
- Одесса – +23...+25
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +24...+26
- Черкассы – +23...+25
- Чернигов – +21...+23
- Сумы – +20...+22
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +24...+26
- Харьков – +24...+26
Погода в Украине 8 июня / Укргидрометцентр