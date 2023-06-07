На Западе страны прогнозируют сильные порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду. В других регионах ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Прогноз поди в Украине на 8 июня

В целом в Украине переменная облачность. Дожди, иногда с грозами, пройдут в западных, местами в северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории без осадков.

Температура ночью будет колебаться в пределах +12…+17 градусов, днем +23…+28. На Западе и Севере страны температура будет ниже – от +19 до +24, а на высокогорье Карпат днем вообще будет +13...+18.

В столице прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Ветер будет преимущественно северо-восточным, 5 – 10 метров в секунду. Температура по Киеву ночью будет +14...+16, днем +22...+24.

Какая погода днем в областных центрах

Киев – +22...+24

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +23...+25

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20...+22

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26



Погода в Украине 8 июня / Укргидрометцентр